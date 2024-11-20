اليوم السابع
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استقرار أسعار البطاطس والخضراوات بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:00 م
استقرار أسعار البطاطس والخضراوات بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب توفير السلع الغذائية  لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية
- الطماطم 10.5جنيه.
- البصل 15جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .
- الليمون بـ 20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 26 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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