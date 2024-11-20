استقرار أسعار البطاطس والخضراوات بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 10.5جنيه.

- البصل 15جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .

- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 26 جنيها.