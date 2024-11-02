وزارة العمل: برامج تدريب مهنية مجانية بالتعاون مع التعليم الفنى بالإسماعيلية

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، عددا من طلاب مدرستى الشهيد أحمد عادل وصفي الصناعية المشتركة بالتل الكبير ومدرسة محمد محمد علي إبراهيم الصناعية المشتركة بأبو صوير، وذلك التدريب بورشتى التبريد والتكييف ، وورشة التفصيل والخياطة ، بواقع 25 طالب ، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وإدارة التعليم الفنى بالمحافظة ، فيما يخص التدريب المهنى ، ومدى إمكانية الاستفادة من تلك المراكز فى تأهيل خريجى التعليم الفنى ، وتدريبهم للدخول الى سوق العمل ،كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر الفعاليات يرافقه دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني ، ومن جانب التعليم الفني فريد حرب مدير التعليم الصناعي بالمحافظة .

كما افتتحت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، الدورات التدريبية المجانية على مهن : التبريد والتكييف ، والتفصيل والخياطة بمركز التدريب المهنى بمركز السنبلاوين التابع للمديرية ، والمقرر أن تستمر الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف لمدة 40 يوما ، حيث تم تسجيل عدد 28 متدرب ومتدربة ، ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

واختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، برامج التدريب المهنى المجانية لعدد 117 متدرب علي 5 مهن وهى : اعادة تدوير الاقمشة، والتجميل وتصفيف الشعر، وصناعة الحلويات، وصناعة الجلود، والتطريز ، وتخريج دفعة جديدة من المتدربين من الجنسين ، وتوزيع شهادات إتمام التدريب على الخريجين ، وذلك في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل ، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل ، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt " لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" وتم تنفيذهما بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، والتى تبلغ مدة التدريب خلالها : 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ، ومهارات التوظيف ، و20 يوماً تدريباً فنياً حسب تخصص الحرفة أسبوعيًا ، من الأحد إلى الخميس ، ومدة لا تقل عن 20 يوماً تدريباً عملياً للمتميزات.