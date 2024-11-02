وزارة العمل: ندوات للتوعية بأساليب السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ بالمحافظات

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال ندوة للتوعية نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنصورة، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق، وعمل تقييم للمخاطر والكوارث الطبيعيه والصناعية ، والتصاريح المطلوبه لإجراء عملية إنشائية أو صيانة ، ومبادئ الإسعافات الأولية ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشات من أجل الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وافتتحت وزارة العمل ورشة عمل تثقيفية لمفتشي العمل التابعين لمديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، وذلك بمشاركة 20 من مفتشي العمل بمختلف الإدارات بالمديرية ، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، حيث تهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الاتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، لما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ،تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر ، وأشكاله وصوره ، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع ، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة ، ومحاضرات مكثفة مدعومة بالفيديوهات التى توضح مظاهر الاتجار بالبشر وطرق رصدها داخل مواقع العمل أثناء التفتيش.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال فعاليات الورشة شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بمفاهيم وتعريف بالاتجار بالبشر ، وأشكال الجريمة ، ومؤشرات الاتجار بالبشر ، وإستعراض الاتفاقيات الدولية رقم 29 و 105 و 138 ، وعرض القرارات الوزارية رقم 215 لسنة 2021 ، وقرار 146 لسنة 2019 ، وتوضيح دور تفتيش العمل في مكافحة الاتجار بالبشر ، بحضور وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل بالوزارة ، وإدارة تنمية المواهب .

كما أعلنت وزارة العمل، عن تنفيذ خطتها فى تنظيم ندوات التوعية في مجال "الإسعافات الأولية" داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم سابع ندوات التوعية عن "الاسعافات الأولية" للعاملين بمديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجود ، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة ، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة ، وفرع هيئة الإسعاف المصرية بكفر الشيخ ، بمشاركة 30 من العاملين بالمديرية ، وذلك فى إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية ، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث فى مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها ، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.