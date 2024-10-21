وزارة العمل: تدريبات مجانية لتأهيل الشباب على مهن مستحدثة بالمحافظات

كتبت ـ آية دعبس

بدأت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فى تنفيذ برنامجين تدريبين بالمجان على مهن صيانة المحمول، واللغة الإنجليزية يستفيد منها 30 متدربا من شباب المحافظة، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة ومقرها مكتبة مصر العامة، بمنطقة الشيخ زايد - صينية الشيخ زايد، والتي أطلقتها الوزارة للمشاركة في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى محافظة الإسماعيلية، وحثت المديرية الشباب على الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها الدولة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالاسماعيلية، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية، أو مقر مركز التدريب المهنى التابع للمديرية، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.

كما بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، فى تنفيذ برنامج تدريب مجانية، على مهنة خراطة المعادن، لعدد 15 متدربا من الذكور، لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتشجيعاً لإقامة مشروعات صغيرة، وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة، وتأتى برامج التدريب التي تقدمها المديرية بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية، أيضاً أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، جولة تفقدية لمركز التدريب المهني بمحرم بك، وذلك لمتابعة سير العملية التدريبية فى الدورات المجانية على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وذلك لتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى ، بواقع عدد 18 متدرب ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهرين كاملين ، وعدد 14 متدرب على مهنة ميكانيكا السيارات ومدته شهر، و مهنة التبريد والتكييف لعدد 12 متدرب ومدته شهرين ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة والتي تجوب قرى ومدن محافظات الجمهورية ، ويمتاز التدريب بأنه تفاعلياً وبالحضور الشخصي ، ويحصل الخريجات على شهادة معتمدة باتمام الدورة التدريبية من المديرية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

فيما افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني للشباب على "اللغة الإنجليزية"، وذلك لعدد 10 متدربين، وفق نظام الساعات المعتمدة بواقع 100 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريبية المتنقلة بطور سيناء، فى ضوء خطة التدريب المهنى للمديرية والتى تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، و لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..