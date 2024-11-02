اليوم السابع
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السبت، 02 نوفمبر 2024 05:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول أوكرانى: الجيش الروسى نفذ 287 قصفا مدفعيا على زابوروجيا خلال 24 ساعة

السبت، 02 نوفمبر 2024 05:00 ص
مسئول أوكرانى: الجيش الروسى نفذ 287 قصفا مدفعيا على زابوروجيا خلال 24 ساعة حرب روسيا وأوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال مسئول عسكري أوكراني إن الجيش الروسي نفذ 287 قصفًا مدفعيًا على إقليم /زابوروجيا/ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم إيفان فيدوروف، في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الجمعة، إن روسيا استهدفت تسع بلدات تابعة لإقليم /زابوروجيا/، ونفذت 287 قصفًا بالمدفعياً ثقيلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن القوات الروسية نفذت أيضًا ثماني غارات جوية على بلدات تافريسك ويوركيفكا ومالا توكماشكا، كما هاجمت 153 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات لوبكوف وهوليايبول ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا وروبوتينا ومالينيفكا، كما تعرضت تلك البلدات لـ 123هجوما مدفعيا، فيما أصابت ثلاث هجمات بصواريخ متعددة الإطلاق بلدتي مالا توكماشكا و روبوتين.

وأكد فيدوروف أنه تم تسجيل 16 حالة تدمير للمباني السكنية والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني.







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