لماذا نصاب بالكحة فى الليل؟.. الأسباب والوقاية

كتبت مروه محمود الياس

الكحة تباغتك ليلاً، تزداد وتشتد عليك، لست وحدك من تعاني من هذا العرض الشهير، فمن الطبيعي أن تشتد الكحة أو السعال في الليل عنه في النهار، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هارفارد هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وأكد التقرير أن هناك الكثير من الأسباب والمحفزات التي تعزز من نشاط الكحة أو السعال الليلي عنها في النهار، موضحا أن أشهر الأسباب أو المحفزات تلك التي تحدث بسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي ذلك الذي يصيب المريء ويؤثر على حمض الأمعاء، ما يحدث ارتجاع ليلي يسبب الكحة سواء بسببه أو نتيجة تناول أدويته التي يتناولها مريض الارتجاع وتعمل على معادلة الحمض فهي أيضًا تسبب السعال.

ومن أشهر الأسباب وأكثرها شيوعًا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة هو التنقيط الخلفي الناتج عن نزول المخاط فى منافذ الهواء فى الجهاز التنفسى، ما يخلف هذه الكحة أو السعال، وقد يكون مصحوبًا بالبلغم أو المخاط الحاد.

وأرجع التقرير الأسباب أيضًا إلى تناول بعض الأدوية لعلاج أمراض أخرى، ولكن يكون لها تأثير في ارتجاع موادها ما يؤثر على حالة النوم، مسببًا السعال أو كحة الشديدة.

من يعاني مشكلة في القلب وبالتفصيل قصور القلب قد تتراكم السوائل لديه وتتسرب إلى الرئتين ما يجعله مصابا بالسعال الليلي دون غيره.

وذكر التقرير مجموعة من النصائح للوقاية من هذا السعال الليلي المزعج والتي من بينها:

إذا كان السعال الليلي مستمر وتخطى بضعة أسابيع عليك باستشارة الطبيب المختص والمتابعة اللصيقة معه لهذه المشكلة

إمكانية تعديل بعض الأدوية التي تتناولها تحت إشراف طبيعي

تناول مشروبات دافئة غير محفزة للمعدة قبل النوم

الإبتعاد عن تناول الأكلات الدسمة وغير الصحية

ضرورة علاج ارتجاع المريء بشكل مكثف

علاج التنقيط الخلفي أيضا من خلال طبيب مختص في تلك الحالات

الاهتمام بالتعافي التام من نزلات البرد والأنفلونزا

عدم تناول أدوية الكحة دون سند طبي

تجنب التعرض لمثيرات الأنف وجيوب الأنفية

ونصح التقرير بضرورة علاج أي مشكلة في الأنف أو في المريء أو في الصدر أو في الجهاز التنفسي بشكل عام قبل تفاقم الأعراض والإصابة.