هتخس وتتدفى.. 6 مشروبات دافئة لإنقاص الوزن في الشتاء

كتبت فاطمة خليل

مشروبات دافئة لإنقاص الوزن في الشتاء ماء بالليمون والعسل يعد هذا المشروب المثالي رائعًا ليس فقط للصحة العامة والهضم، ولكنه أيضًا يحافظ على لياقتك وحيويتك. كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون غني بفيتامين C ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون إلى جانب مضادات الأكسدة التى تحمى من الإصابة بالامراض. القرفة شرب القرفة يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والسيطرة على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام. كما أنه يضفي طابعًا دافئًا وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع فقدان الوزن الزنجبيل إن إضافة شرائح وعصير قطعة الزنجبيل في الماء الساخن المغلي يوفر التأثيرات المضادة للالتهابات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي لفقدان الوزن بشكل صحي، كما يساعد المشروب على عملية الهضم الشمر الشمرمدر للبول وبالتالي يساعد على التبول المتكرر، ويعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم الشهية - وكل ذلك يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي، كما أنه يزيل المخاط من الشعب الهوائية. هناك عدد من المشروبات التى يمكن أن تساعدك على تدفئة جسمك فى فصل الشتاء، كما تمنحك هذه المشروبات الفرصة لإنقاص الوزن من خلال قدرتها على حرق الدهون الزائدة، فى هذا التقرير نتعرف على 6 مشروبات دافئة لإنقاص الوزن في الشتاء، بحسب times now.يعد هذا المشروب المثالي رائعًا ليس فقط للصحة العامة والهضم، ولكنه أيضًا يحافظ على لياقتك وحيويتك. كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون غني بفيتامين C ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون إلى جانب مضادات الأكسدة التى تحمى من الإصابة بالامراض.شرب القرفة يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والسيطرة على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام. كما أنه يضفي طابعًا دافئًا وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع فقدان الوزنإن إضافة شرائح وعصير قطعة الزنجبيل في الماء الساخن المغلي يوفر التأثيرات المضادة للالتهابات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي لفقدان الوزن بشكل صحي، كما يساعد المشروب على عملية الهضمالشمرمدر للبول وبالتالي يساعد على التبول المتكرر، ويعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم الشهية - وكل ذلك يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي، كما أنه يزيل المخاط من الشعب الهوائية.