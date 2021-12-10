4 طرق فعالة للتخلص من السعال الليلى.. تناول العسل والمشروبات الدافئة

كتبت مروة هريدى

يعانى معظم الناس من نوبات السعال خاصة فى الليل عند النوم أكثر منه بالنهار، ويطلق عليه السعال الليلي، وهو شائع جدا بين مرضى الربو، وعندما يحدث هذا، فقد يصبح من الصعب جدا النوم، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

لماذا يصيبك السعال أكثر في الليل؟

وفقا لمؤسسة النوم، يؤدي السعال عمومًا نفس الوظيفة سواء حدث في الليل أو أثناء النهار، لإزالة المخاط والأجسام الغريبة من القصبة الهوائية والرئتين، وعندما تكون مريضًا، فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي وهى الإفرازات التي تسيل في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف.

وغالبًا ما تصاحب هذه الحالة نزلات البرد، والإنفلونزا والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية، وأشار الخبراء إلى أن الاستلقاء على الظهر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وهو السبب زيادة السعال ليلًا.

فيما يلى.. 4 طرق لمكافحة السعال الليلي والحصول على نوم أفضل:



العسل

يمكن أن يساعد تناول العسل قبل النوم على منع التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد التي قد تسبب السعال، فهو مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا ويمكن أن يقلل من عدد مرات السعال وشدته ليلا.

تناول مشروب دافئ

شرب السوائل الدافئة مثل الشاي أو شوربة الدجاج يمكن أن يقلل من احتقان الأنف ويساعد على التنفس بشكل أسهل، فقد وجدت إحدى الدراسات التى أجريت عام 2008 أن تناول مشروب دافئ قبل النوم يمكن أن يحسن السعال وسيلان الأنف والعطس.

ارفع رأسك ورقبتك

يزداد التنقيط الأنفي الخلفي إذا كنت مستلقيا بشكل مسطح على الظهر، لذلك قد يساعدك رفع رأسك ورقبتك باستخدام الوسائد في إدارة هذه الحالة.

الترطيب

تشير بعض الدراسات إلى أن مستويات الرطوبة العالية قد تساعد في تنظيف الممرات الأنفية إذا كانت غرفتك جافة جدا، لذلك ضع جهاز ترطيب الهواء بنسبة 30 إلى 50% باستخدام الماء المقطر بجانبك عند النوم.