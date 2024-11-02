أخبار مصر.. وصول عدد سكان مصر بالداخل اليوم السبت إلى 107 ملايين نسمة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبى جميع الاحتياجات

خلال جولته اليوم بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "الواحة فيو" بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

الحكومة تنفى وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه، مشيرةً إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً.

بلومبرج: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعد جنيا لثمار الإصلاحات المالية

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2019، يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصرى.

وزارة التربية والتعليم تعلن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، باجمالى 158 جنيها. وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعا بالمنطقة المحيطة بالأهرامات، لاستعراض مخطط تطويرها، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء. وصول عدد سكان مصر بالداخل اليوم السبت إلى 107 ملايين نسمة أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.

وزير الإسكان يُصدر 31 قرارا لإزالة تعديات على 323 فدانا فى بنى مزار الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قراراً لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية 323.67 فدان داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة. ‫وزير الرى: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد حلول التعامل مع تحديات المياه التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبى والوفد المرافق له ، وقام الوزير بتقديم عرض تقديمى للجانب الإماراتى يستعرض مكونات المشروع ، مشيرا إلى أهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كأحد أدوات التعامل مع تحديات الشح المائى التى تواجه مصر والإمارات والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المرشد الإيرانى: أمريكا وإسرائيل سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد طهران قال علي الخامنئي المرشد الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

المسيرات تربك الاحتلال الإسرائيلى.. انفجارات في حيفا والجليل الأعلى أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.