تصل لـ14 محافظة.. الأرصاد تكشف آخر تحديث لأماكن وشدة الأمطار الساعات المقبلة

كتب محمود راغب

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديث خاص بالظواهر الجوية المتوقعة إعتباراً من 11 صباحاً إلى 11 مساءً اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس يشير أخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى الآتي:

- أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من ( المنوفية - الإسماعيلية - السويس - حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.

انفوجراف اماكن سقوط الامطار