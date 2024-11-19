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3 مجازر إسرائيلية بغزة ترفع عدد الشهداء لـ43972 والمصابين لأكثر من 104 آلاف

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 01:06 م
3 مجازر إسرائيلية بغزة ترفع عدد الشهداء لـ43972 والمصابين لأكثر من 104 آلاف مجازر في غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 410  على قطاع غزة.

وقالت اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و110 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 43,972  شهيدا و104,008 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.







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