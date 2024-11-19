وزير الكهرباء: 2029 سنحتفل بدخول كهرباء "الضبعة" على الشبكة المصرية

كتب الأمير نصرى

تحدث المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إعطاء إشارة البدء لتركيب المصيدة الخاصة بالمفاعل النووى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية، قائلا:" الطاقة النووية واحدة من الطاقات التى يتم استعمالها فى الأغراض السلمية، وهى مهمة لمصر من ناحية التكنولوجيا والشبكة وتوفير طاقة نظيفة".

وأضاف محمود عصمت خلال لقاء خاص لكاميرا إكسترا نيوز، على هامش احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية بالعاصمة الإدارية، أن الدولة تتابع هذا المشروع لأهميته، وإن شاء الله فى عام 2029 سنحتفل بدخول الكهرباء على الشبكة المصرية من محطة الضبعة.

تابع محمود عصمت، هناك 4 وحدات مختلفة للبنية الخاصة بالوحدة النووية، ونعمل على التأكد من وجود معدلات أمان فى تركيب الجزء الخاص الذى يقوم بتوليد الطاقة النووية الذى ينتج بعد ذلك طاقة حرارية، ثم طاقات كهربائية.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن الطاقة النووية ستسهم فى توفير الطاقة النظيفة اللازمة للانطلاق فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية، وكل يوم يتم فيه إنجاز بالنسبة لنا يعتبر عيد.