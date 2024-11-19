وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا فى القاهرة لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء ، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة .

أكد الجانبان على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفى كافة المجالات، وأشادا بنتائج بزيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلى القاهرة مطلع الشهر الجارى، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي مع مصر.

بحث الوزير جبران مع السفير الماليزي ، تعزيز العلاقات الثنائية ، وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة فى هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات.

ووجه الوزير جبران دعوة إلى نظيره الماليزى، لزيارة القاهرة، لبحث كافة سُبل التعاون ، وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل فى البلدين، موضحًا ان مصر ترحب بزيادة حجم الإستثمارات الماليزية داخل البلاد، خاصة أن لديها إستثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي ، وصناعة السيارات، مؤكُدا على جاهزية وزارة العمل في توفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الإستثمارات، بالتعاون مع الجانب الماليزى.

حضر اللقاء السيد خيرول إفندي سكرتير ثالث بالسفارة ..ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.