لو بتحب الفول السودانى.. اعرف الكمية الموصى بها يوميًا لتفادى أضراره

كتبت مروة هريدى

يعتبر الفول السوداني من أشهر الوجبات الخفيفة التى يمكننا الاستمتاع بها خاصة فى وقت الفراغ والتسلية، ولكن أثناء القيام بذلك في بعض الأحيان، يمكن للشخص أن يفرط في تناول الكثير من الفول السوداني في وقت واحد مما قد يسبب بعض المشاكل، على الرغم من أن الفول السوداني هو أحد أصح المكسرات، إلا أن الإفراط في تناوله في وقت واحد قد يكون له بعض الآثار الجانبية، وإليك عدد الفول السوداني الذي يمكنك تناوله في يوم واحد ومن الشخاص الذين يجب عليهم الحذر من تناوله، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كم عدد الفول السوداني الذي يمكنك تناوله في اليوم؟

الفول السوداني غني بالبروتين والدهون والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، إنه مصدر للدهون الصحية التي قد تساعدك على خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم، كما أنه يحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والفولات والنحاس والأرجينين.

ونظرًا لوجود وفرة من العناصر الغذائية، فمن المفيد تناول الفول السوداني بانتظام وإضافته إلى نظامك الغذائي، ويمكن أن يتم ذلك بأشكال عديدة مثل تناول زبدة الفول السوداني أو يمكنك تناوله كما هو، وإذا كنت تتناوله على صورته فى شكل مكسرات يكفي حفنة من الفول السوداني يوميًا، أما إذا كنت تتناوله فى صورة زبدة الفول السوداني على شريحة من الخبز، يكفى ملعقتين كبيرتين يوميًا وهي الحد الصحي الموصى به.

ولأنه يعتبر أفضل وقت لتناول الفول السوداني فى المساء كوجبة خفيفة، هذا هو سبب وجوب توخي الحذر أثناء تناول الفول السوداني.

فيما يلى .. 4 أضرار ناتجة عن الإفراط فى تناول الفول السودانى:



يمكن أن يمنع امتصاص المعادن

الفول السوداني مصدر ممتاز للفوسفور الذي يتم تخزينه فى الجسم على شكل حمض فيتيك أو فيتات، وتناول الكثير من الفيتات في وقت واحد قد يمنع امتصاص المعادن الأخرى مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمنجنيز، وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص المغذيات ويفتح الباب أمام مشاكل صحية أخرى.

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن

الفول السوداني رخيص وصحي، لكنه غني أيضًا بالسعرات الحرارية، والإفراط فى تناول الفول السوداني عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن يمكن أن يدمر أهدافك وينتهى بك الأمر لاكتساب وزن إضافى، إذا كنت تتناول حفنة من الفول السوداني يوميًا فهذا كافيًا، حيث سيوفر لك 170 سعرة حرارية وسيبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة

قد يؤدي تناول الكثير من الفول السوداني في وقت واحد إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة، ويعتبر الإمساك والإسهال والانتفاخ من المشكلات الشائعة المرتبطة بالإفراط في تناول الفول السوداني، لذلك، يوصى بتناوله بكميات معتدلة إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل متعلقة بالمعدة.

كن حذرا من حساسية الفول السوداني

حساسية الفول السوداني شائعة جدًا، خاصة بين الأطفال، حتى أن تناول كمية صغيرة من الفول السوداني قد تؤدي إلى رد فعل تحسسى لدى بعض الناس وقد تؤدي إلى مجموعة من الأعراض مثل، سيلان الأنف، وخز في الحلق والفم، ومشاكل جلدية، وضيق في التنفس، ومشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك من المهم البحث عن هذه العلامات واتخاذ إجراءات فورية لعلاجها.