مشروب من 3 مكونات يحمى قلبك ويطرد السموم

كتبت مروة هريدى

إن استخدام الأعشاب والتوابل للحفاظ على الصحة الجيدة هى ممارسة قديمة جدًا، ويمكن أن يكون لشرب الأعشاب والتوابل فوائد كبيرة للجسم، خاصة عند تناولها في الصباح، وتساعد معظم هذه الأعشاب والتوابل في تحفيز آلية الهضم مع تعزيز التمثيل الغذائي، وبالتالي دعم نظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد، إلى جانب توفير العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الضرورية، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

ويعمل الامتصاص الصباحي على تعظيم إمكانية الحصول على صحة أفضل طوال اليوم، وزيادة مستويات الطاقة والحدة العقلية مع تشجيع إزالة السموم والعافية الكاملة، وتلعب التوابل دورًا مهمًا في إنقاص الوزن من خلال تعزيز التمثيل الغذائي ومساعدة الهضم، ويساعد هذا المشروب من الحلبة مع الكركم والقرفة في تحقيق فوائد مذهلة خاصة عند تناوله على معدة فارغة:

الجمع بين الثلاثي للحصول على أفضل النتائج في حين أن كل واحدة من هذه الأعشاب والتوابل لها فوائدها المستقلة، فإن هذه التوابل الثلاثة مجتمعة يمكن أن تحقق أكبر قدر من الفوائد.

تعزيز الجهاز المناعي

يساعد مزيج الكركم والقرفة وماء الحلبة في الصباح على بناء جهاز مناعي جيد لمحاربة العدوى بشكل أكثر فعالية في الجسم.

تحسين عمل الجهاز الهضمي

أثبت هذا الخليط أنه مفيد للجسم لهضم الطعام بشكل صحيح، وتقليل التورم، بجانب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من أعراض مزعجة مثل الإمساك وغيره

تأثير مضاد للالتهابات

يُشكل هذا الثلاثى معًا مجموعة رائعة مضادة للالتهابات بسبب مزيجها من الكركم والقرفة المضاد للالتهابات جنبًا إلى جنب مع التأثيرات الهضمية للحلبة.

إزالة السموم

يساعد الكبد على إزالة السموم، وتناول هذا المشروب في الصباح يسمح بتطهير النظام الداخلى للجسم وتعزيز الوظائف الأيضية، كما أن الكركم الغني بالكركمين يوفر فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويدعم صحة المفاصل ويقلل الالتهاب، كما أنه يعزز المناعة، ويساعد في الهضم، وقد يحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول.

يعزز فقدان الوزن

يؤدي تناول الحلبة مع القرفة والكركم أول شيء في الصباح إلى تخفيف الشعور بالجوع، وهذا مناسب لأولئك المهتمين بإدارة الوزن.

التحكم في مستويات السكر في الدم

يحتوى هذا المشروب على ألياف قابلة للذوبان والموجودة في الحلبة، مما يبطئ امتصاص السكر في المعدة، وهذه الخاصية تجعلها واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية لإدارة مستويات السكر في الدم.

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

إذا تم تناولها هذا المشروب باستمرار، يمكن أن تساعد القرفة فيه على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، بما يعزز الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض المرتبطة به.

اعتبارات السلامة

على الرغم من أن هذه الأعشاب والتوابل طبيعية، إلا أنه يجب على المرء تناولها باعتدال، حيث أن الإفراط في تناول الكركمين سيؤدي إلى مشاكل في الهضم، ويمكن للشخص السليم تناوله بكمية ضئيلة يوميًا، بجانب أن الإفراط في الحلبة يمكن أن يسبب بعض الانزعاج الطفيف في المعدة والأمعاء إذا تم تناولها بكمية زائدة، لذلك يوصى دائمًا بأن يبدأ الشخص بتناول كمية منخفضة.

كيف تستهلك هذا المشروب؟

للحصول على أفضل النتائج، خذ كميات متساوية من كل هذه التوابل واطحنها جيدًا، ثم خذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط واشربه على معدة فارغة مع كوب من الماء الدافئ، وتأكد أيضًا من استهلاك كمية جيدة من الماء طوال اليوم لترطيب نفسك.

وهناك طريقة أخرى لاستهلاك هذا الخليط من خلال تحضير شاي عشبي عن طريق غلي الماء وإضافة 1-2 ملعقة صغيرة من كل مكون، وتركه ينقع لمدة 5-7 دقائق ثم تصفيته وتناوله، ويُفضل تحميص التوابل أولًا على نار خفيفة ثم اطحنها، ويمكنك استخدام هذا الخليط بعد تناول الوجبات أيضًا لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.