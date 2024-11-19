محافظ القاهرة: نعمل على إعادة القاهرة أنظف مدينة فى العالم

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع هيئة التخطيط العمراني لوضع مخطط استراتيجى لـ محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إعادة محافظة القاهرة إلى رونقها الحضارى، مشيرا إلى أن القاهرة فى 1925 كانت أنظف مدينة على مستوى العالم، والعام القادم سنحتفل على مرور 100 عام على اختيار القاهرة انظف مدينة على مستوى العالم ونحاول النهوض بها من جديد.

وفى سياق آخر، أضاف محافظ القاهرة، أنه جارى العمل على إنشاء مجمع حرفى بمدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وذلك للعملعلى توفير فرص عمل لسكان المنطقة، ضمن مخطط تطوير المنطقة.

كما أصدر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.