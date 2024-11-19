كيف يؤثر وقت الشاشة على رؤيتك؟ إليك كيفية منع خطر قصر النظر

كتبت فاطمة خليل

أصبح قصر النظر مصدر قلق متزايد خاصة بين الأطفال والشباب، مع زيادة استخدام الأجهزة الرقمية في الحياة اليومية، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للوقاية من خطر قصر النظر الناتج عن التعرض للشاشات، بحسب موقع تايمز ناو.

هناك العديد من جوانب ضعف البصر التي لا يمكننا التحكم فيها مثل الميل الوراثي، والحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في القراءة أو العمل على الشاشات في العالم الأكاديمي المتزايد ومع ذلك، يجب أن نحاول التأكد من قدرتنا على تنظيم وقت الشاشة واتباع الممارسات الرقمية الصحية لتقليل فرصة ارتداء النظارات، وستعمل هذه الممارسات على تحسين صحة العين لكل من البالغين والأطفال مما يسهل الرؤية القوية والصحية في عصر التكنولوجيا.



تجنب وقت الشاشة المطول: استخدم الشاشات على فترات قصيرة، ومن الناحية المثالية، خذ استراحة كل 20 دقيقة وركز على جسم بعيد لمدة 20 ثانية.



استخدم شاشة أكبر: اختر شاشات أكبر على مسافة كلما أمكن ذلك. على سبيل المثال، شاهد الأفلام على التلفزيون بدلاً من الكمبيوتر المحمول واستخدم الكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول للدروس عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو بدلاً من الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.



الإضاءة المناسبة: تأكد من أن الغرفة مضاءة جيدًا بضوء غير مباشر لتجنب الوهج، القراءة أو مشاهدة الشاشات في ضوء خافت يجهد العينين.



تجنب وضع ضوء خلف الشاشة مباشرة أو خلفك، لأنه يمكن أن يخلق ظلالاً على الشاشة.



سطوع الشاشة: اضبط سطوع الشاشة على مستوى معتدل. يمكن أن يؤدي كل من السطوع المنخفض جدًا والعالي جدًا إلى اجهاد عينيك والتسبب في التعب.

استخدم النظارات: ارتدِ النظارات الطبية (إذا لزم الأمر) باستمرار، ويمكن أن يقلل الطلاء المضاد للوهج من إجهاد العين. ومع ذلك، لا توجد فوائد مثبتة حتى الآن للنظارات التي تحجب الضوء الأزرق أو النظارات الملونة، وحافظ على نظارتك نظيفة وخالية من الخدوش.



الرمش المتكرر: يقلل وقت الشاشة من الرمش من 14 إلى 16 مرة في الدقيقة إلى 4 إلى 6 مرات. ابذل جهدًا واعيًا للرمش بانتظام لمنع الجفاف وإجهاد العين. استخدم قطرات العين المرطبة إذا شعرت بجفاف أو تعب في عينيك.



اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق: يعد قضاء الوقت في الهواء الطلق أحد أفضل الطرق للحماية من قصر النظر وتدهور الرؤية. استهدف التعرض للضوء الطبيعي لمدة ساعتين على الأقل يوميًا.



حد من الأنشطة القريبة: قلل من الوقت الذي تقضيه في المهام القريبة مثل القراءة أو الأجهزة الرقمية أو الفنون الجميلة. تجنب التركيز على العمل القريب لأكثر من 45 دقيقة متواصلة، لأنه يزيد من خطر قصر النظر التدريجي.



تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا: أدرج الخضار الورقية الخضراء والجزر والبنجر والفواكه الحمضية واللوز والأفوكادو والبيض والأسماك في نظامك الغذائي. تدعم هذه الأطعمة صحة القرنية ووظيفة الشبكية، وتعزز البصر الجيد.



قم بتمارين العين: مارس تمارين بسيطة مثل تمرين الضغط بالقلم الرصاص والتركيز على المسافة وتمارين الاسترخاء. تساعد هذه التمارين على تقوية عضلات العين ومنع ضعف العين.