وزارة الصحة: توفير الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمجان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التغذية السليمة تساعد فى بناء مستقبل صحي للأطفال ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تساهم فى علاج أمراض سوء التغذية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الفئات المستهدفة من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وهم :-

- طلاب المرحلة الابتدائية

وتابعت : يتم توفير العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مع استمرا الكشف والمتابعة الدورية وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، بـ ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.



وأضافت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ‏وتابعت: يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.