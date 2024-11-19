علاج نقص الكالسيوم من الطبيعة بدون مكملات

كتبت فاطمة خليل

نقص الكالسيوم من المشاكل الصحية الشائعة للكثير من الأشخاص، ومن أبرز مصادر الأطعمة لعلاج نقص الكالسيوم بذور السمسم، فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية الغنية بالفوائد الصحية، وهي إضافة لا غنى عنها لنظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع viralspices.

بذور السمسم من أفضل البذور الزيتية المعروفة في جميع أنحاء العالم، وقد أثبتت الأبحاث أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج أو تقليل التورم والتلف الجذري والاحمرار ومشاكل الجلد ومكافحة الشيخوخة.

القيم الغذائية التي توفرها بذور السمسم هي:



الكالسيوم

المنجنيز

الفوسفور

الزنك

المغنيسيوم

الحديد

فيتامين ب1

السيلينيوم والألياف الغذائية

كيفية تناول بذور السمسم لعلاج نقص الكالسيوم

من السهل إضافة بذور السمسم إلى النظام الغذائي لأنها تتناسب بسهولة مع معظم الأطعمة كما يمكن رشها على السلطات والأطعمة المقلية، لإضافة القليل من النكهة

يمكنك إثراء العصائر والأطباق الأخرى بها أو مزجها مع الزبادي.

فوائد بذور السمسم منها علاج نقص الكالسيوم

تشمل فوائد بذور السمسم تعزيز صحة العظام ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية وتعزيز الاستجابة المناعية.

يساعد محتواها العالي من مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

علاوة على ذلك، تمتد فوائد بذور السمسم إلى صحة الجلد، حيث تعمل زيوتها الطبيعية على تغذية البشرة وترطيبها، مما يساهم في توهج البشرة.

تعد البذور أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي، مما يجعلها مثالية للنباتيين والنباتيين الصرف. يفيد تناول بذور السمسم الهضم لأنها غنية بالألياف، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

يمكن أن تكون إضافة بذور السمسم إلى وجباتك طريقة سهلة لتعزيز صحتك بشكل عام.