سفير سلطنة عمان: نجدد دعمنا لحقوق الشعب الفلسطينى

إيمان حنا

أقامت سفارة سلطنة عمان فى القاهرة برعاية السفير عبدالله الرحبى سفير السلطنة بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، احتفالية كبرى بمناسبة العيد الوطنى الـ54 للسلطنة، وسط حضور دبلوماسى واسع فى مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية وكتاب وإعلاميين.

وخلال هذه الاحتفالية أكد السفير عبدالله الرحبى أن السلطنة تجدد موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى وضرورة حل الدولتين، ورفضها الانتهاكات الغاشمة التي يتعرض لها الأبرياء.

كما أشار إلى ما تمثله هذه المناسبة من ذكرى مهمة وبداية لطريق النهضة فى سلطنة عمان وأكد أن رؤية السلطنة 2040 تحمل خطة طموحة للتنمية في المجالات كافة في مقدمتها التعليم والطاقة النظيفة والاهتمام بدعم المرأة والشباب .

يذكر أن سلطنة عمان قد أقامت احتفالات كبرى بهذه المناسبة أمس الإثنين شملت عروضا عسكرية وفنية وتزيين الشوارع في السلطنة بالأعلام.

وبمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوما بالعفو عن 174 نزيلا بالسجون المدانين في عدد من القضايا المختلفة.

ويوافق اليوم أيضا ذكرى ميلاد سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، الذى شهدت البلاد في عهده نهضة وتطور في مجالات شتى فهو يعد مؤسس نهضة عمان الحديثة، وخلف السلطان هيثم بن طارق الذى أسس عقب توليه الحكم مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة، وضع بعض ملامحها في "رؤية عُمان 2040".