تفاصيل السيطرة على حريق فى حشائش ومخلفات على سور معبد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

قال محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، إنه تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود نشب في بعض المخلفات بمحيط معابد الكرنك في منطقة الكرنك، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتابع "الشامى" فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه نشب الحريق في المنطقة الخلفية لمعابد الكرنك للمرة الثانية خلال الفترة الماضية، حيث أتت النيران في بعض أشجار النخيل والحشائش بالمنطقة دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث تلقت غرفة العمليات بالمديرية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في المنطقة الخلفية للمعبد وانتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمنازل المجاورة ومنطقة المعبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.