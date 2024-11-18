اليوم السابع
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وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالعريش

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:55 ص
وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالعريش جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين

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قام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية في مدينة العريش، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدرسة.

تضمنت الجولة تفقد مختلف مرافق المدرسة التي تشمل 6 فصول دراسية تخدم مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 164 تلميذاً وتلميذة. وخلال الجولة، زار الوزير والمحافظ الفصول الدراسية، ومعمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة، والملاعب، حيث أشادا بالمستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه المدرسة.

كما أثنى الوزير على التنوع الكبير في الأنشطة التعليمية والبيئة المناسبة التي تُوفرها المدرسة للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز أسلوب التعلم الجماعي وتنمية التعاون بينهم من خلال الأنشطة المختلفة. وأشار إلى أهمية توفير بيئة تعليمية نموذجية تُسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تُعد واحدة من أبرز النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء هذه المدارس التي يبلغ عددها حالياً 55 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية.

جانب-من-الجولة
جانب-من-الجولة

 

جولة-وير-التربية-والتعليم
جولة-وير-التربية-والتعليم

 

خلال-الجولة
خلال-الجولة

 

خلال-جولة-وزير-التعليم
خلال-جولة-وزير-التعليم

 

وزير-التربية-والتعليم-ومحافظ-شمال-سيناء-يتفقدان-المدرسة-المصرية-اليابانية-بالعريش
وزير-التربية-والتعليم-ومحافظ-شمال-سيناء-يتفقدان-المدرسة-المصرية-اليابانية-بالعريش

 







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