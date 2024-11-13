متى يسدد الطالب قيمة جهاز التابلت كاملة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات يسدد فيها الطالب بالمرحلة الثانوية قيمة جهاز التابلت كاملة، موضحة أنه في حالة فقد الجهاز أو تلفه، تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها، مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام يعتبر عهدة شخصية لدى الطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، كما أنه يعتبر الجهاز المسلم لكل من الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية، طوال فترة عمله بالتعليم الثانوى العام أو المديرية أو الإدارة، دون تغير طبيعة العمل ولا يتم تسليم أية أجهزة للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة ولا يتم تسليم أية أجهزة لطلاب المنازل، والخدمات.

وأوضحت الوزارة أن المدارس المستهدفة لاستلام التابلت هى المدارس الرسمية الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.