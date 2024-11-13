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امتحان طلاب المدارس الرسمية واللغات والقوميات بأولى ثانوى إلكترونيًا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 07:00 ص
امتحان طلاب المدارس الرسمية واللغات والقوميات بأولى ثانوى إلكترونيًا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والقوميات إلكترونيا بعد تسليم الطلاب أجهزة التابلت، حيث أن هذه الفئات هى المستهدفة لاستلام أجهزة التابلت اللوحى، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه فى حالة حصول الطالب على الأجهزة قبل عقد امتحان شهر نوفمبر سيتم تقييم الطلاب إلكترونيا أما إذا لم يحصل الطلاب على الأجهزة قبل توقيت عقد امتحان الشهر سوف يتم تقييمهم ورقيا على أن يتم عقد امتحان نصف العام إلكترونيا والذى ينطلق يناير المقبل.


الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025، موضحة أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.

 

وأوضحت الوزارة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام المدارس الرسمى، والرسمى لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية.







وزارة التربية والتعليم

تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى

ضوابط تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى

رد التابلت بعد انتهاء دراسته بالمرحلة الثانوية

الفئات غير المستفيدة من أجهزة التابلت

استفادة طلاب الثانوى العام من أجهزة التابلت



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