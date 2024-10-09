خطأ تفعله أثناء قياس ضغط الدم يعطيك نتيجة خاطئة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن وضع ذراعك بطريقة غير صحيحة أثناء فحوصات ضغط الدم يمكن أن يعطيك نتائج "أعلى بشكل ملحوظ" من وضع ذراعك في الوضع الموصى به، بحسب موقع تايمز ناو.

وجدت الدراسة، التى نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine أنه عندما لا تضع ذراعيك في وضعية مناسبة ومدعومة أثناء فحص ضغط الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تشخيص خاطئ لارتفاع ضغط الدم مما قد يؤدي في النهاية إلى علاج غير ضروري.

وأشارت الدراسة إلى أن وضع ذراعك على صدرك أثناء قياس ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى قياس ضغط الدم الانقباضي المبالغ فيه بمقدار 3.9 ملم زئبق وقراءة انبساطية مبالغ فيها بمقدار 4 ملم زئبق، ويمكن أن يؤدي تعليق ذراعك بجانبك إلى قراءة انقباضية مبالغ فيها بمقدار 6.5 ملم زئبق وقراءة انبساطية مبالغ فيها بمقدار 4.4 ملم زئبق.

قالت الدكتورة تامي برادي، المؤلفة الرئيسية للدراسة والتي تعمل أيضًا كنائبة رئيس الأبحاث السريرية في قسم طب الأطفال في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز والمديرة الطبية لبرنامج ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال في مركز جونز هوبكنز للأطفال، "يجب تذكير الأطباء بأهمية تخصيص الوقت للقيام بهذه الخطوات بشكل صحيح لزيادة الوعي بشأن مدى أهمية أشياء مثل وضع الذراع لدقة قياس ضغط الدم.

وأضافت "آمل أيضًا أن تثقف هذه الدراسة المرضى، وتمكنهم من الدعوة إلى القياس المناسب عندما يكونون في العيادة"، ولكن أيضًا، نظرًا لأن العديد من المرضى يعتمدون على قياسات ضغط الدم في المنزل لتشخيص ارتفاع ضغط الدم وتقييمه وعلاجه، آمل أن تثقفهم هذه الدراسة حول كيفية وضع أذرعهم بشكل صحيح".

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون من جامعة جونز هوبكنز بتجنيد 133 بالغًا من ولايات بالتيمور وميريلاند بين أغسطس 2022 ويونيو 2023. تم تعيين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عامًا بشكل عشوائي لقياس ضغط الدم لديهم بينما كانت أذرعهم موضوعة بثلاث طرق مختلفة؛ مدعومة على مكتب كما هو الممارسة القياسية الموصى بها، أو مدعومة على صدرهم أو معلقة بجانبهم، بدون دعم.

ووجدت الدراسة أنه بين المشاركين، عندما تم دعم أذرعهم على مكتب كما هو موصى به في الإرشادات السريرية القياسية، كان متوسط قراءة ضغط الدم لديهم 126/74، وفقًا لتقرير في شبكة CNN.

ولكن عندما كانت أذرع المشاركين مستريحة على صدرهم أثناء قراءاتهم، كان متوسط قراءة ضغط الدم 130/78، وعندما كانت أذرعهم معلقة بجانبهم، كان متوسط قراءاتهم 133/78.

الوضع المناسب عند فحص مستوى ضغط الدم هو أن تكون يدك مستندة على طاولة مع وضع منتصف الكفة لقياس ضغط الدم عند مستوى القلب.