اليوم السابع
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خبير سموم يكشف خطورة عقار "ghb" على الجهاز العصبى وطرق التعرف عليه

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:05 م
خبير سموم يكشف خطورة عقار "ghb" على الجهاز العصبى وطرق التعرف عليه مخدرات - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم فى الطب الشرعى، إن هناك أنواعا من العقارات يمكن أن توضع فى المياه أو المشروبات أو الأطعمة يصعب اكتشافها، ويفضل ألا يشرب الشاب أو الفتاة أى شىء خارج فى أماكن غير موثوق فيها، خاصة أن عقاقير الهلوسة، غير الموجودة فى مصر، ويتم شراؤه بشكل عام من خلال الإنترنت ومن خارج مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة dmc، أن أشهر تلك العقاقير، هيدروكسى بيوتيرات، ولابد من وقف الترويج حول تلك النوعية من المخدرات التى لا يتم التعرف عليها من خلال الطعم أو اللون أو الرائحة، وهناك طرق يمكن من خلالها عمل اختبارات أو "تيست"، ولكن يصعب على الشخص العادى أن يقوم بذلك الاختبار.

وأوضح أنه لابد من توعية الأبناء من بخطورة تلك النوعيات من المخدرات وخطورتها، والابتعاد عن شرائها لأنها تؤدى إلى حدوث مشكلات صعبة فى الأجهزة العصبية.

 


المخدرات

مخدر هيدروكسي بيوتيرات

مخدر ghb

انواع المخدرات

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