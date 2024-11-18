خفف القيادة وقف على الميزان يوميا.. 12 طريقة بسيطة للتخلص من هذه الدهون

كتبت مروة هريدى

يعانى معظم الناس من دهون البطن العنيدة وقد يفشل البعض في التخلص منها على الرغم من بذل العديد من الجهود، المشكلة أن دهون البطن لا تؤثر فقط على مظهر الجسم، بل أن الكمية الزائدة منها تعتبر مصدر قلق متزايد فيما يتعلق بالصحة وذلك بالنسبة للنساء والرجال، وهناك طرق يمكن أن تساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة بطريقة أكثر صحة ومستدامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ارتبطت دهون البطن، المعروفة أيضًا بالسمنة المركزية، بارتفاع ضغط الدم وخلل شحميات الدم ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني ومرض السكري من النوع 2، يمكن أن يساعد التخلص من هذه الدهون المزعجة في تجنب هذه المشكلات المزمنة على المدى الطويل.

ما هي دهون البطن؟

الدهون في البطن، والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية، هي الدهون التي تتراكم في أعماق البطن وحول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والمعدة والأمعاء، وهي تختلف عن الدهون تحت الجلد، يمكن أن تشكل الدهون في البطن مشكلة صحية لأنها مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم، وفي حين أن بعض دهون البطن طبيعية وصحية، فإن الكثير من دهون البطن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية.

كيفية التخلص من دهون البطن؟



هناك بعض العادات الصحية التي تساعد في التخلص من دهون البطن بشكل أفضل ومستدام على المدى الطويل:

تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين



قد يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والمساعدة في إنقاص الوزن.

اشرب الكثير من الماء



يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أحد النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء ممارسة نمط حياة صحي، إن بدء صباحك بكوب أو كوبين من الماء هو طريقة سهلة لتعزيز فقدان الوزن، ويمكن أن يساعد الماء في زيادة إنفاقك للطاقة، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك، لمدة 60 دقيقة على الأقل، وقد يقلل شرب الماء من الشهية وتناول الطعام خاصة غير الصحى.

الوقوف على الميزان



يمكن أن يكون الوقوف على الميزان ووزن نفسك كل صباح طريقة فعالة لزيادة الدافع وتحسين ضبط النفس، وتعزيز العادات والسلوكيات الصحية التي قد تعزز فقدان الوزن، وللحصول على أفضل النتائج، قم بوزن نفسك فور استيقاظك، وبعد استخدام الحمام وقبل تناول أي طعام أو شراب.

تتبع استهلاكك للسعرات الحرارية



يمكن أن يكون الاحتفاظ بمذكرات طعام لتتبع ما تأكله طريقة فعالة للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن ومحاسبة نفسك، حاول استخدام تطبيق أو حتى مجرد قلم وورقة لتسجيل ما تأكله وتشربه، بدءًا من وجبتك الأولى في اليوم.

تناول الشاي الأخضر



قد يساعد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي وتكسير الخلايا الدهنية والحد من الشهية، حيث يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين والكاتيكين، مما قد يزيد من التمثيل الغذائي للطاقة ويساعد الجسم على تحويل الطعام والشراب إلى طاقة بكفاءة أكبر، وقد يساعد في تكسير الخلايا الدهنية وإطلاق الدهون في مجرى الدم لاستخدامها كطاقة.

اشرب ماء الليمون



يحتوي ماء الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لديك ودعم صحة الجلد، ويمكن أن يساعدك ماء الليمون على زيادة تناولك للماء، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، كما يحتوي الليمون على البكتين، وهو نوع من الألياف التي قد تساعد في تقليل الشهية، كما أن ماء الليمون هو بديل منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية.

التعرض لأشعة الشمس



إن قضاء بضع دقائق كل صباح تحت أشعة الشمس يمكن أن يساعد في تعزيز أهداف فقدان الوزن لديك، فالتعرض لأشعة الشمس هو أيضًا أفضل طريقة لتلبية احتياجاتك من فيتامين د، وقد وجدت بعض الدراسات أن تلبية متطلبات فيتامين د يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وحتى منع زيادة الوزن.

ممارسة اليقظة



اليقظة هي ممارسة تنطوي على التركيز الكامل على اللحظة الحالية وإضفاء الوعي على أفكارك ومشاعرك، ولقد ثبت أن هذه الممارسة تعزز فقدان الوزن وتعزز عادات الأكل الصحية، حاول قضاء خمس دقائق كل صباح جالسًا بشكل مريح في مكان هادئ والتواصل مع حواسك.

ممارسة الرياضة في الصباح



يمكن أن يساعد القيام ببعض النشاط البدني أول شيء في الصباح في تعزيز فقدان الوزن، وقد تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم، حيث تُقلل التمارين الرياضية مستويات الأنسولين، مما يرسل إشارات للجسم لاستخدام الدهون بدلاً من تخزينها، ويمكن أن تعزز التمارين الرياضية عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يساعدك على حرق السعرات الحرارية.

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية، مثل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص، ويمكنك أيضًا تجربة تدريبات القوة أو تمارين البيلاتس أو اليوجا.

قم بتجهيز غدائك فى المنزل



إن بذل الجهد في التخطيط وتجهيز غدائك مسبقًا يمكن أن يكون طريقة بسيطة لاتخاذ خيارات طعام أفضل ومنع زيادة الوزن، حيث أن أولئك الذين تناولوا وجبات مطبوخة في المنزل خمس مرات على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 28٪ من أولئك الذين تناولوا وجبات مطبوخة في المنزل ثلاث مرات أو أقل في الأسبوع فقط.

خفف من قيادة السيارة



في حين أن القيادة قد تكون واحدة من أكثر الطرق ملائمة للوصول إلى العمل وإنجاز مهامك اليومية، إلا أنها قد تزيد من تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، وتظهر الأبحاث أن المشي أو ركوب الدراجات أو استخدام وسائل النقل العام قد يكون مرتبطًا بانخفاض وزن الجسم وانخفاض خطر زيادة الوزن، لذلك قد يكون تغيير وقت التنقل حتى ولو عدة مرات في الأسبوع طريقة بسيطة لتسريع فقدان الوزن.

الحصول على قسط كافٍ من النوم



قد يساعد الذهاب إلى الفراش مبكرًا في كل الليلة والحصول على ما يكفى من ساعات النوم، في تعزيز جهود فقدان الوزن خاصة الدهون، كما ارتبط قلة النوم بزيادة تناول السعرات الحرارية.