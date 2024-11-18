انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر نوفمبر 2024

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي ضمن برنامج " تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر 2024، حيث إشارات إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين مع تيسير الإجراءات الخاصة لصرف المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واضافة أسر جديدة ضمن البرنامج من الفئات الأكثر احتياجا حيث تم إضافة كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لتحصل على مساعدات الدعم النقدى.