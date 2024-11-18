الهيئة القومية للأنفاق تنشر لأول مرة صور قطارات الخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، صور القطارات المقرر تشغيلها على الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه من اكتوبر للقاهرة مرورًا بالجيزة.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

وأوضحت أن الخط يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.



الخط الرابع