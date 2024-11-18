أطعمة يجب عليك تجنبها إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤثر ما تأكله على الغدة الدرقية وكذلك قدرة جسمك على استخدام هرمون الغدة الدرقية، لذا يساعد التعرف على الأطعمة التي يجب تجنبها عند إدارة قصور الغدة الدرقية أمر مهم.



قد يكون قصور الغدة الدرقية حالة صعبة التحكم، وقد يتداخل ما تأكله مع علاجك، تؤثر بعض العناصر الغذائية بشكل كبير على مدى كفاءة عمل الغدة الدرقية، وقد تمنع بعض الأطعمة قدرة جسمك على امتصاص الهرمونات البديلة التي قد تتناولها كجزء من علاج الغدة الدرقية.

لكن العديد من الأطعمة التي يجب الحذر منها تندرج بالفعل ضمن فئة الأطعمة المحظورة كجزء من نظام غذائي ذكي، لذا فإن تجنبها، أو على الأقل تقليل تناولها بشكل كبير، هو بالتأكيد أمر لا يحتاج إلى تفكير، وتشمل هذه الأطعمة الوجبات السريعة المقلية، والأطعمة المصنعة المالحة، والحلويات السكرية، مثل المعجنات والكعك والبسكويت والآيس كريم.

أطعمة تجنبها في حالة قصور الغدة الدرقية



1 الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا

يعتقد بعض الباحثين أن الإفراط في تناول فول الصويا قد يزيد من خطر إصابة الشخص بقصور الغدة الدرقية، وجدت دراسة في مجلة Scientific Reports أن فول الصويا ليس له تأثير على هرمونات الغدة الدرقية ويرفع مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية بشكل متواضع للغاية .

على الرغم من أنه لا توجد إرشادات غذائية محددة، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول فول الصويا قد يتداخل مع قدرتك على امتصاص أدوية الغدة الدرقية، ولهذا السبب، تنصح Mayo Clinic بالانتظار لمدة أربع ساعات بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا قبل تناول جرعة الدواء المعتادة.

2 الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط

ربما سمعت أنه يجب تجنب الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف، عندما تعاني من قصور الغدة الدرقية، كان القلق هو أنها قد تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من نقص اليود.

أظهرت الأبحاث أن هضم هذه الخضراوات قد يعيق قدرة الغدة الدرقية على استخدام اليود، وهو أمر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية، ومع ذلك، ستحتاج إلى تناول كمية كبيرة من الخضراوات الصليبية حتى تؤثر هذه الأطعمة حقًا على امتصاص اليود.

3 الجلوتين الموجود في الخبز والمعكرونة



أشارت مراجعة بحثية إلى أن قصور الغدة الدرقية ومرض الاضطرابات الهضمية غالبًا ما يكونان موجودين معًا، إذا اخترت تناول الجلوتين، فتأكد من اختيار أنواع الخبز والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى ويمكن أن تساعد في تحسين عدم انتظام الأمعاء، وهو أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، تأكد أيضًا من تناول دواء قصور الغدة الدرقية قبل أو بعد عدة ساعات من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لمنعها من التدخل في امتصاص هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي.

4 الأطعمة الدهنية مثل الزبدة واللحوم والمقليات

تعطل الدهون قدرة الجسم على امتصاص أدوية تعويض هرمون الغدة الدرقية، قد تتداخل الدهون أيضًا مع قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمون أيضًا، يوصي بالتوقف عن تناول جميع الأطعمة المقلية وتقليل تناول الدهون من مصادر مثل الزبدة والمايونيز والسمن وقطع اللحوم الدهنية.

5 الأطعمة السكرية

قصور الغدة الدرقية غير المعالج أو غير المعالج بشكل كافى يمكن أن يتسبب في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا يعني أنه من السهل زيادة الوزن إذا لم تكن حذرًا، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية بدون عناصر غذائية، من الأفضل تقليل كمية السكر التي تتناولها أو محاولة التخلص منه تمامًا من نظامك الغذائي.

6 الأطعمة المصنعة المعبأة

تميل الأطعمة المصنعة إلى احتواء الكثير من الصوديوم، ويجب على الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية تجنب الصوديوم، قصور الغدة الدرقية يزيد من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، كما أن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من هذا الخطر.