اليوم السابع
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نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل

الأحد، 17 نوفمبر 2024 07:00 ص
نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل نقابة الأسنان
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد للخريجين دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خلال عدة مراحل:

- المرحلة الأولى: من يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 إلى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

- المرحلة الثانية: من يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 المرحلة الثالثة.

- من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

 

على أن يتم التسجيل بالفورم المرفق https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdPUAxGJH18WSvP1s2xVBcMz4f3mxU8ll_Dz24qt5VJ_JUg/viewform

لاختيار موعد التقديم، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذى تم اختياره.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح الأيام تباعاً خلال كل مرحلة طبقاً للطاقة الاستيعابية اليومية لاستلام الملفات منعاً للزحام وتيسيراً على الأطباء الجدد.

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نقابة الاسنان

القيد بنقابة الاسنان

قيد دفعة 2023 بنقابة الاسنان

شروط القيد بنقابة الاسنان




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