جمارك مطار القاهرة تحرر 64 محضر تهرب وضبط جمركى خلال شهر أكتوبر

كتبت رحاب نبيل

حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 64 محضر تهرب وضبط جمركي لركاب مصريين واجانب خلال شهر أكتوبر الماضي، منها 7 محاضر بمبني الركاب رقم (1) برئاسة الأستاذ أحمد على السيد القائم بأعمال مدير عام الجمارك، و20 محضر بمبنى الركاب رقم (2) برئاسة الدكتور أحمد سعد مدير عام الجمارك، و37 محضر بمبنى الركاب رقم (3).

شملت المضبوطات كمية من المخدرات المتنوعة ( حشيش - أقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة في جداول المخدرات وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات ) - أسلحة بيضاء متنوعة ( خناجر وبندقية ضغط هواء ومنظار يركب على سلاح ناري ) - هواتف محمولة - نظارات - مستلزمات طب الاسنان وقساطر وأجهزة طبية - مستحضرات تجميل - قطع غيار متنوعة - أدوية تخسيس وأدوية أخري - أدوية بيطرية - مستلزمات شيش إلكترونية - عدسات لماكينات تصوير - مشغولات ذهبية وألماس -عملات أجنبية ومصرية.

وبذلك يصل إجمالى محاضر الضبط الجمركي المحررة بجمارك مطار القاهرة الدولى خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية إلى 254 محضرا.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جانب من المضبوطات

المضبوطات

مستحضرات تجميل مهربة