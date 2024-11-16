تحرير 64 محضر ضبط جمركي بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، فى تحرير ٦٤ محضر ضبط جمركى خلال شهر أكتوبر المنقضى ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الادارة المركزية.

كانت المضبوطات عبارة عن مخدرات بأنواعها ( حشيش، وعبوات متنوعة تحتوى على مخدر وزيت الماريجوانا، شرائط وأدوية بها أقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة فى جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات ايضا)، اسلحة بيضاء متنوعة ( خناجر وبندقية ضغط هواء ومنظار يركب على سلاح نارى ) كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف انواعها ( تليفونات، نظارات، مستلزمات وقساطر واجهزة طبية ومستلزمات طب الاسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات التليفون المحمول، ادوية خسيس واخرى باهظة الثمن، ادوية بيطرية، مستلزمات شيش الكترونية، عدسات لماكينات تصوير مشغولات ذهبية والماس وعملة اجنبية ومصرية.

يذكر أنه تم تحرير ١٩٠ محضر ضبط جمركى فى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، ليصل اجمالى المحاضر التى تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى بقيادة الدكتور ماجد موسى إلى ٢٥٤ محضر ضبط خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر الماضية.

تأتى تلك الإنجازات فى ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقٍ مع الركاب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولى التهريب ومخالفى القوانين، ايضا تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام وادارة الامن الجمركى والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى ودعم ومساندة من وزير المالية احمد كجوك.



أدوية مهربة



أدوية



بعض المضبوطات



بعض المنتجات المهربة



بعض المواد المهربة



جانب من المضبوطات



ضمن المضبوطات



مخالفات مضبوطة



مخالفات



مضبوطات حرر بها محاضر في جمارك مطار القاهرة