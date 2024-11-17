الصحة العالمية تطلق "يوم العمل للقضاء على سرطان عنق الرحم" للتوعية والتشخيص

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية يوم 17 نوفمبر من كل عام بـ "يوم العمل للقضاء على سرطان عنق الرحم" العالمي، حيث تحتفل بعض الدول بهذا اليوم بحملات لتوفير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والفحص، وإطلاق سياسات صحية جديدة تتماشى مع أول جهد عالمي على الإطلاق للقضاء على السرطان، وزيادة الوعي في المجتمعات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه قبل 4 سنوات، قررت 194 دولة القضاء على سرطان عنق الرحم، وأطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية عالمية، ومنذ ذلك الحين، تم تحقيق تقدم كبير، فقد أدخلت 144 دولة على الأقل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، وتضم أكثر من 60 دولة الآن اختبار فيروس الورم الحليمي البشري في برامج فحص عنق الرحم، وتضم 83 دولة خدمات الرعاية الجراحية لسرطان عنق الرحم في حزم الفوائد الصحية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أود أن أشكر جميع العاملين في مجال الصحة الذين يلعبون دورًا حاسمًا في هذا الجهد العالمي"، "بينما نحرز تقدمًا، لا نزال نواجه تفاوتات هائلة، حيث تتحمل النساء في البلدان المنخفضة الدخل معظم العبء، فقط من خلال القيادة القوية والاستثمار المستدام يمكننا تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الوصول العادل للمجتمعات الأكثر احتياجًا".

بمناسبة هذه الحملة للعام الرابع خلال العام، تقوم الحكومات والشركاء والمجتمع المدني بتنظيم أنشطة والتزامات مختلفة..

وتشمل:

ستعلن تشيلي عن مشروع تجريبي لجمع عينات فيروس الورم الحليمي البشري ذاتيًا، والذي

سيتم دمجه كجزء من إصلاح الرعاية الصحية والرعاية الصحية الأولية الشاملة.

الصين: كليات الطب والمستشفيات ستستضيف سلسلة من المحاضرات الأكاديمية والسباقات الصحية والإضاءة لرفع مستوى الوعي في 31 مدينة.

ستستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية منتدى لمدة 3 أيام لإطلاق استراتيجية وطنية للقضاء على سرطان عنق الرحم، ويختتم المنتدى بمسيرة عبر كينشاسا للتوعية بسرطان عنق الرحم.

إثيوبيا، بدعم من جافي، ستطلق حملة تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حملة تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 7 ملايين فتاة.

الهند: جماعات المجتمع المدني ستستضيف مختلف الولايات سلسلة من الأنشطة التي تتضمن حملات توعية وتدريبات لمقدمي الرعاية الصحية.

ستطلق أيرلندا خطة عملها لتحقيق القضاء على سرطان عنق الرحم، بعد عام واحد من إعلان هدفها المتمثل في تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2040 في يوم العمل في عام 2023.

ستقوم وزارة الصحة اليابانية والبلديات المحلية والمستشفيات بإضاءة أكثر من 70 معلمًا في جميع أنحاء البلاد خلال حملتها السنوية باللون الأزرق .

ستعمل نيجيريا على رفع مستوى الوعي من خلال المناصرة التي تقودها السيدات النيجيريات الأوائل لمكافحة السرطان.

ستعلن رواندا عن هدفها المتمثل في الوصول إلى الأهداف 90-70-90 بحلول عام 2027، أي قبل 3 سنوات من هدف منظمة الصحة العالمية.

وزارة الصحة في جنوب أفريقيا سيتم إطلاق دورات تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية في 3 محافظات.

الدفع نحو اختبارات أفضل..

تطلق منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة بشأن ملفات تعريف المنتجات المستهدفة لاختبارات فحص فيروس الورم الحليمي البشري، يحدد هذا المنتج الفني المعايير المفضلة لاختبارات فيروس الورم الحليمي البشري الجديدة، يجب أن تكون الاختبارات قادرة على العمل حتى في المناطق النائية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يكون عبء المرض أعلى، تسلط ملفات تعريف المنتجات المستهدفة الضوء على أهمية الاختبارات التي تمنح النساء خيار جمع عيناتهن الخاصة للاختبار، وقيمة الأدوات التي تمكن من اختبار فيروس الورم الحليمي البشري في الأماكن الأقرب إلى حيث تتلقى النساء الرعاية.

يهدف المنشور الجديد إلى دعم الابتكار في سوق اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، مع التركيز على الحلول عالية الأداء ومنخفضة التكلفة وسهلة الوصول، وخاصة في البيئات ذات الموارد المحدودة.