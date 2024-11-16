3 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحلات.. إليك المستندات المطلوبة

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال بطلب للحصول على 3 خدمات، هي: (نقل رخصة إشغال طريق، وتعديل ترخيص محل، وإلغاء ترخيص محل).
أولًا: المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل:
في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).
- إعلام الوراثة.
- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).
ثانيًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل:
- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.
- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.
- رخصة إشغال الطريق الصادرة.
- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل:
- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.
- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
- أصل الترخيص.
- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
- موافقة الجهات المختصة.
- إيصال سداد الرسوم.
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