3 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحلات.. إليك المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال بطلب للحصول على 3 خدمات، هي: (نقل رخصة إشغال طريق، وتعديل ترخيص محل، وإلغاء ترخيص محل).

أولًا: المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل:

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

- إعلام الوراثة.

- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثانيًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل:

- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل:

- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- موافقة الجهات المختصة.

- إيصال سداد الرسوم.