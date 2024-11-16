وزارة الأوقاف تنشر حصادها الأسبوعى بنشاط مكثف دعويًّا واجتماعيًّا

كتب لؤى على

شهدت وزارة الأوقاف، نشاطًا مكثفًا في الفترة من السبت 9 من نوفمبر إلى الجمعة 15 من نوفمبر 2024م، إذ أقامت 4863 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و7565 مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك، و5546 ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، وافتتحت 38 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في خلال هذه الفترة عددًا من المسئولين داخل مصر وخارجها، وشهدت الفترة نفسها إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024- 2028 م. ونشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

بداية... شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أنور إبراهيم؛ رئيس وزراء ماليزيا، الأحد 10 من نوفمبر، مراسم التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، لتعزيز التعاون في مجال الشئون الإسلامية بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ممثلًا عن الجانب المصري، وداتو سري أوتاما محمد بن حسن، وزير الخارجية الماليزي، ممثلًا عن الجانب الماليزي، حيث أكدا التزام بلديهما بتطوير البرامج التعليمية والدعوية التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والاعتدال في المجتمعين المصري والماليزي.



تركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجالات تدريب الأئمة والدعاة، وتطوير مناهج التعليم الديني، وتعزيز تبادل البحوث العلمية المتخصصة في علوم الشريعة الإسلامية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الوعي الديني المشترك ويعزز التقارب الثقافي.

ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية مشتركة لمستقبل التعاون الإسلامي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية القائمة بين مصر وماليزيا في شتى المجالات، بما يسهم في إرساء ثقافة السلام والتعايش.

انعقاد مجلس الحديث الثامن لقراءة صحيح البخاري

انعقد مجلس الحديث الثامن لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، تحت رعاية من وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عقب صلاة العصر في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع؛ أستاذ الحديث وعلومه، و الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي؛ أستاذ الحديث وعلومه المساعد، و الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد؛ مدرس الحديث وعلومه، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس العلوم الحديثية عبر مناهج أزهرية.

نشاط مكثف لواعظات الأوقاف

عقدت وزارة الأوقاف 90 درسًا منهجيًا للواعظات بمساجد الجمهورية، في إطار الدعم والتعزيز لدور المرأة في الأنشطة الدعوية، إلى جانب توسيع مشاركات الواعظات في العمل الدعوي، تأكيداً لدورهن الحيوي في نشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي، والإسهام في تعزيز قيم التعايش والسلام المجتمعي.

وزارة الأوقاف تجدد إعارة ستة أئمة إلى الإمارات العربية المتحدة

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، الاثنين 11 من نوفمبر، قرار تجديد إعارة ستة من أئمة الوزارة للعمل في مجال الوعظ والإرشاد لدى الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية المتحدة، حيث يستمر الأئمة في أداء رسالتهم الدعوية في تعزيز الوعي الديني المستنير.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والديني بين مصر والإمارات، واستمرارًا لدور وزارة الأوقاف في نشر قيم الوسطية والاعتدال.



إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024- 2028 م.

شهد وزير الأوقاف إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028 م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، و الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

حضر الاحتفال كلٌّ من الدكتورة مايا مرسي؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ نائبة عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، و اللواء محمد زهير ممثلا عن وزارة الداخلية.

وعبَّر وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكدًا أن هذا الحدث في غاية الأهمية، مشيدًا بالمشاركين الذين تتضافر جهودهم معًا في المواجهة الجادة العلمية المؤسسية المدروسة والصبورة لقضية الإدمان والمخدرات.

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

نعى وزير الأوقاف، الأربعاء 13 من نوفمبر، المغفور لها بإذن الله، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سائلاً الله جل جلاله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعي. .

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي

كرم الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، الشيخ شريف إبراهيم الإمام والخطيب والمثالي، صاحب الواقعة الشهيرة برد مبلغ فاق ربع مليون جنيه بعد أن حُوِّل إلى حسابه الشخصي خطأً، ومنح وزير الأوقاف مكافأة مالية للإمام المثالي، وأدرج اسمه ضمن قائمة مرافقي بعثة الحج.

كما حياه وزير الأوقاف على ما يتمتع به من خلق قويم، وأمانة عالية، أثَّرَتْ في وجدان المصريين وحظيت بإشادة وسائل الإعلام المختلفة، داعيًا له ولكل أبناء وزارة الأوقاف أن يكونوا قدوة في كل قول وفعل، وأن يكونوا بحق من ورثة الأنبياء، معتبرًا أن أشرف ما في الإنسان أمانته.

استقبال رئيس الجمعية المحمدية بجمهورية سنغافورة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محمد أزري عزمان، رئيس الجمعية المحمدية بسنغافورة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ضم الوفد كلاً من روزانا عبد السليم، سكرتير عام الجمعية المحمدية؛ و أندي عبد القادر كيتا، مدير التواصل الدولي بالجمعية المحمدية؛ و ظفري حامد، مسئول الموارد بالجمعية المحمدية؛ والدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة مشوار التنموية".

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بوفد سنغافورة، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية التي تربط مصر بسنغافورة، كما بحث الاجتماع أوجهَ التعاون في تأهيل الأئمة في سنغافورة وتدريبهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، فيما أكد وزير الأوقاف إعداد برنامج مُخَصّص لهم وفقًا لمعالم المنهج الأزهري بالأكاديمية.

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة "صحيح البخاري"

انعقد مجلس الحديث التاسع لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية من الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور محمد نصر اللبان؛ أستاذ الحديث وعلومه، و الدكتور أحمد نبوي مخلوف؛ أستاذ الحديث وعلومه المساعد، و الدكتور أحمد رزق درويش؛ أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وزير الأوقاف يكرم الشيخ محمد أحمد فتح الله

فاز الشيخ محمد أحمد فتح الله، مرشح وزارة الأوقاف المصرية، الواعظ بالأزهر الشريف؛ الخميس 14 من نوفمبر، بالمركز الثالث في مسابقة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، التي شهدت مشاركة واسعة من نخبة من حفظة القرآن الكريم من مختلف الدول الإسلامية، ما يعكس أهمية هذه المسابقة في نشر الثقافة القرآنية وتشجيع حفظ القرآن وتجويده. وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ محمد أحمد فتح الله على هذا الإنجاز المميز، وأكد وزير الأوقاف اعتزاز الوزارة بمثل هذه النجاحات التي تمثل صورة مشرفة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في المحافل الدولية، وقد أعلن الوزير عن تكريم الشيخ محمد أحمد فتح الله فور عودته إلى أرض الوطن، إذ قرر الوزير منحه درع وزارة الأوقاف تقديرًا لإسهامه في رفعة اسم مصر في مثل هذه المحافل القرآنية الدولية.

نشاط مكثف بمراكز الثقافة الإسلامية

عقدت وزارة الأوقاف 35 ندوة بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية، ناقشت فيها موضوع "التنشئة الإيمانية للشباب" (وشاب نشأ في عبادة الله)، وموضوع: "حسن العشرة بين الزوجين وأثرها في الأسرة" (خيركم خيركم لأهله)، حاضر فيهما نخبة من أساتذة الجامعات، وأئمة وزارة الأوقاف.

رئيس هيئة الشئون الإسلامية بالإمارات يستقبل وزير الأوقاف

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي؛ رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، بمقر الهيئة في العاصمة أبوظبي، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الشئون الدينية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عمر حبتور الدرعي عن سعادته باستقبال الدكتور أسامة الأزهري، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي، وبالمحاور الإستراتيجية الأربعة للوزارة في تجديد الخطاب الديني، ومثمّنًا جهودها في إرسال المبعوثين إلى مختلف دول العالم لنشر رسالة الإسلام القائمة على الاعتدال والسلام والتسامح. وقد أكد أن هذه الزيارة نابعة من روح الأخوة بين القيادتين الرشيدتين - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، تقدم وزير الأوقاف بالشكر للدكتور عمر الحبتور على حفاوة الاستقبال، واعتبر الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في مجالات العمل الدعوي والديني، وأكد وزير الأوقاف أن اللقاء شمل جلسة عمل مشتركة في تناول أوجه التعاون في مختلف المجالات الدينية، وتبادل الخبرات والتجارب في البرامج الدعوية، وتنظيم المؤتمرات الدولية، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز الخطاب الديني وتوسيع دائرة الوصول إلى الجمهور المستهدف، داعيا المولى سبحانه أن يحفظ البلدين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين - الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الشيخ محمد بن زايد.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق رسالة الإسلام الحقيقية التي تدعو إلى السلام والمحبة والتسامح.

أنشطة وزارة الأوقاف:

يعرض المركز الإعلامي بالأوقاف، إحصائية أنشطة الوزارة، كما يلي:

أولا - في مجال الأنشطة القرآنية:

عقد 4863 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، وعقد 7565 مجلساً لبرنامج صحح قراءتك، وثلاث أمسيات ابتهالية.

ثانيًا - في مجال الأنشطة الدعوية:

نفذت وزارة الأوقاف 132 مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و1179 درسًا منهجيًا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، إلى جانب تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل في 21467 مسجدًا بجميع المديريات، وتنفيذ 5546 ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا - في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 38 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 24 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

رابعاً - في مجال البر وخدمة المجتمع:

وزعت الأوقاف 10 أطنان من لحوم أضاحي الوزارة في محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، ومطروح، ليصل إجمالي الموزع منذ 20 من يونيو 2024 م حتى تاريخه 283 طنًّا من اللحوم.