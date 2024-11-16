اليوم السابع
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حرمة القمار بكل أنواعه..

وزارة الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" الأحد

السبت، 16 نوفمبر 2024 09:00 ص
وزارة الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" الأحد وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

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تعقد وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحت عنوان: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" حرمة القمار بكل أنواعه.

وتأتي هذه الندوات بتوجيه من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت وزارة الأوقاف، إنها تسعى من خلال هذه الندوات إلى نشر القيم الدينية الصحيحة وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيز التعايش والسلام المجتمعي.







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