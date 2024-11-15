اليوم السابع
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الجمعة، 15 نوفمبر 2024 08:00 ص
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"الأوقاف" تطلق 8 قوافل دعوية اليوم للواعظات حول منهج الإسلام فى اختيار الزوجة

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 07:00 ص
"الأوقاف" تطلق 8 قوافل دعوية اليوم للواعظات حول منهج الإسلام فى اختيار الزوجة واعظات الأوقاف -أرشيفية
كتب لؤى على

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تطلق وزارة الأوقاف (8) قوافل دعوية للواعظات اليوم الجمعة بـمديريات أوقاف: (القاهرة- الفيوم – سوهاج – بني سويف – قنا – الجيزة - دمياط - الأقصر) وذلك يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: (منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة).

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات.
وذلك على النحو التالي:

القافلة الأولى: القاهرة

1.  الفتح حدائق المعادي الواعظة : إيمان إبراهيم عبد العظيم علي
الواعظة : مروة أحمد علي البسيوني
2.  المدينة المنورة حدائق المعادي الواعظة : سناء عبد العزيز محمود
الواعظة : عائشة السيد عبد الفتاح
3.  عباد الرحمن زهراء المعادي الواعظة : سارة قطب إبراهيم قطب
الواعظة : ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم
4.  المرشدي زهراء المعادي الواعظة : حنان محمد فهيم عبد الحميد
الواعظة : جيهان أحمد شوقي
5.  الريان المعادي الواعظة : منى أحمد محمد إبراهيم
الواعظة : نبية محمود سعيد

القافلة الثانية: الفيوم

1.  النصر طامية أول الواعظة : هبة مختار على سعيد
الواعظة : آمال حسني قرني مرسي
2.  العتيق طامية أول الواعظة : رجاء هاشم على خورشيد
الواعظة : وفاء سامي غباري غباري
3.  المحرزي طامية أول الواعظة : آيات محمود عبدالفتاح
الواعظة : أفنان عمر  عبد الغني أبو زيد
4.  التقوى - الصعايدة طامية أول الواعظة : هند شعبان أحمد حسان
الواعظة : شيماء محمد إبراهيم عثمان
5.  نور الإيمان طامية ثان الواعظة : أميرة أحمد رجب عبد الدايم
الواعظة : جهاد ممدوح محمد عبد التواب

القافلة الثالثة: سوهاج

1.  التوحيد - مدينة ناصر أخميم الواعظة : مروة أحمد عبد اللاه
الواعظة : ناهد إبراهيم محمد
2.  مصعب بن عمير - مدينة ناصر أخميم الواعظة : عواطف عبد السميع عبد الرحمن
الواعظة : ميرفت أبو الفضل عبد العال
3.  القطب بندر سوهاج الواعظة : بسمة خلف ريان أبو الحسن
الواعظة : آمال عبد الغني أحمد
4.  التوحيد بندر سوهاج الواعظة : نادية محمود عبد الباري
الواعظة : سعدية السيد محمود
5.  العارف بندر سوهاج الواعظة : عواطف عبد الفتاح سيد
الواعظة : صباح محمود عثمان

القافلة الرابعة: بني سويف

1.  الكبير – بني عفان مركز بني سويف الواعظة : ملكة عبد العظيم أحمد
2.  الشرقي – الحلابية مركز بني سويف الواعظة : فاطمة محمد حامد
3.  عمر بن الخطاب – الكوم الأحمر مركز بني سويف الواعظة : هيام زكريا أحمد
4.  الكبير – بني هارون مركز بني سويف الواعظة : منيرة عبد الناصر أحمد
5.  الكبير – دموشيا مركز بني سويف الواعظة : هبة عبد العال أحمد
6.  الرضا – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : منيرة عبد الناصر أحمد
7.  القنديل الأخضر – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : سليمة نوح عبد القادر
8.  عمار بن ياسر – الحي الأول مركز بني سويف الواعظة : شروق سيد محمد
9.  أبو بكر الصديق – الحي الثاني مركز بني سويف الواعظة : إيمان أحمد مسعود
10.  الحسن البصري – شرق النيل مركز بني سويف الواعظة : غادة عبد اللطيف حسن

القافلة الخامسة: قنا

1.  الوحدة العربية قنا الواعظة : فاطمة  إبراهيم محمد
الواعظة : كريمة  مسعود عبد الباقي
2.  سيدي عمر قنا الواعظة : إلهام شاكر محي الدين محمود
الواعظة : سعاد جاد الرب عبدالله
3.  الفتح نجع حمادي الواعظة : آيات خلف عصر
الواعظة : هدير أحمد عبدالمجيد
4.  اللواء نجع حمادي الواعظة : خديجة حمدي أبو المجد
الواعظة : فاطمة محمد خليفة
5.  الشباب العركي الواعظة : أسماء محمد ذاكر
الواعظة : عبير محمد علي أحمد

القافلة السادسة : الجيزة

1.  الحمد ـ حدائق الأهرام الهرم الواعظة : كاميليا محمد كامل
الواعظة : منال عبد المجيد محمود
2.  المدينة المنورة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة : منال محمد جمال الدين
الواعظة : ماجدة حماية الله محمد
3.  خالد بن الوليد- حدائق الأهرام الهرم الواعظة : نسرين محمد شطا
الواعظة : منال عبدالوهاب أمين
4.  الحسين بن علي- حدائق الأهرام الهرم الواعظة : راوية عبدالمنعم خليل
الواعظة : آمال محمود علي
5.  حدائق الجنة - حدائق الأهرام الهرم الواعظة : سحر سعيد حسن
الواعظة : هدى محمد أحمد زين

القافلة السابعة: دمياط

1.  البحر- دمياط دمياط الواعظة : شريهان إبراهيم الجمل
2.  عمرو بن العاص- دمياط دمياط الواعظة : أماني الحسيني عيد عبد اللاه
3.  الشهداء- دمياط دمياط الواعظة : مريم البسيوني أحمد فرج
4.  عمر بن الخطاب- دمياط دمياط الواعظة : سارة صلاح أحمد عبد الخالق
5.  النور - الحرس- دمياط دمياط الواعظة : حنان أحمد كيرة

القافلة الثامنة: الأقصر

1.  بندر الأقصر بندر الأقصر الواعظة : سهير سيد محمود أحمد
الواعظة : ريهام أحمد محمد بكر
2.  صلاح الدين بندر الأقصر الواعظة : نادية عبدالحميد محمود
الواعظة : سعيدة عبد الستار محمد حفني
3.  الراضي بندر الأقصر الواعظة : هبة سيد حنفي سيد
الواعظة : فاطمة الزهراء كامل محمد
4.  الإيمان - ش المدينة المنورة بندر الأقصر الواعظة : فاطمة أحمد عثمان أحمد
الواعظة : إسراء أحمد  خضري محمد
5.  النصر -العوامية بندر الأقصر الواعظة : شيماء محمد حسان
الواعظة : فاطمة عبد الدايم سيد أحمد







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