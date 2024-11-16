نقابة النيابات والمحاكم تنظم قافلة طبية للكشف على أمراض أورام القولون

كتبت آية دعبس

تنظم اللجنة النقابية للعاملين بمحكمة شمال القاهرة وبدعم من مسؤولي المحكمة، قافلة طبية طبية، استمرارا لجهود النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبد الباقي واستكمالا لمبادرة "واجبنا"، على خلفية المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض أورام القولون والبروستاتا.

وتستهدف القافلة الطبية إجراء الاستبيان الإلكتروني وإجراء التحاليل اللازمة مجاناً، وذلك اعتبارا من غدا الأحد 17 نوفمبر 2024، وحتى الخميس الموافق 21/11/2024، وذلك بمقر النقابة الملحق بالدور الأول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتستهدف الحملة الطبية من هم بالخدمة والمعاش وأسر الأعضاء المتوفين.

وقال كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: إن غدا الأحد، سوف تشهد محافظة الشرقية نفس الإجراءات للكشف علي الأعضاء وتقديم نفس الخدمات ولمدة ثلاث أيام، علي أن يتم تعميم تلك الاجراءات بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة، وذلك لتعظيم دور النقابة الخدمي تجاه الأعضاء وأسرهم.