نقابة النيابات والمحاكم تعلن توزيع كوبونات تقسيط للسلع الغذائية لأعضائها

كتبت آية دعبس

اتخذ مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورؤساء اللجان النقابية، فى اجتماعه اليوم، للاتفاق علي استراتيجية التعامل مع الاعضاء علي مستوي مبادرة "واجبنا" والتي اطلقتها النقابة العامة قبل أيام بهدف خدمة العاملين بالنيابات والمحاكم وأسرهم، عددا من القرارات، هى:

1- البدء في تفعيل مبادرة "واجبنا" على مستوى الجمهورية.

2- توزيع استمارات حجز اللحوم على الأعضاء عن طريق اللجان النقابية بالمحافظات.

3- استقبال طلبات السلف المالية من الأعضاء عن طريق اللجان النقابية.

4- الإعلان عن التعاقد مع أحد شركات الأثاث المنزلى وتشغيل معارضها على مستوى الجمهورية لأعضاء نقابة النيابات والمحاكم.

5- الإعلان عن برنامج العمرة بالتقسيط النصف مقدم والنصف على ستة أشهر.

6- الإعلان عن التعاقد مع أحد الشركات لتوفير الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية في جميع التخصصات وبنسب خصم عاليه، ويتم استخراج الكارنيه مجانا لأعضاء النقابة، فقط بصورة الكارنيه وصورة شخصية.

7- توزيع كوبونات بتقسيط السلع الغذائية على مستوى الجمهورية بفروع سلسلتين من سلاسل المحال التجارية الكُبرى.

8- تسليم رؤساء اللجان دروع شكر لكافة رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية لمساهماتهم لصالح العاملين بالنيابات والمحاكم.



وأوضح مجلس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أنه يستوجب على العضو للاستفادة بكل تلك الخدمات التواصل مع اللجنة النقابية لجهة عمله، وملء استمارة الخصم بالتقسيط لكافة احتياجاته.