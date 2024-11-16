اليوم السابع
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مطران الكنيسة اللاتينية يلتقى اتحاد الرهبانيات الرجالية والرهبانيات النسائية بمصر

السبت، 16 نوفمبر 2024 11:01 ص
مطران الكنيسة اللاتينية يلتقى اتحاد الرهبانيات الرجالية والرهبانيات النسائية بمصر مطران الكنيسة اللاتينية يلتقى اتحاد الرهبانيات الرجالية
كتب: محمد الأحمدى

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التقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الأب مراد مجلع، رئيس اتحاد الرهبانيات الرجالية بمصر، والأخت سعاد يوسف، رئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، وبعض أعضاء مجلس الشورى، وذلك بمقر المطرانية.

وحضر اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، ومسؤول لجنة اليوبيل بالمطرانية، بهدف بحث طرق التعاون في إعداد الاحتفال بيوبيل المكرسين والمكرسات، الذي يعتبر جزءً أساسيًا من احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بيوبيل عام ٢٠٢٥.

وبحسب توجيهات مجمع الحياة المكرسة بالفاتيكان، تم اختيار شعار اليوبيل "ججاج الرجاء على طريق السلام".

 







الكنيسه اللاتينيه

اتحاد الرهبانيات الرجاليه

اتحاد الرهبانيات النسائيه




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