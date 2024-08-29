اليوم السابع
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مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى مؤتمر أساقفة اللاتين بالمنطقة العربية

الخميس، 29 أغسطس 2024 11:06 ص
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى مؤتمر أساقفة اللاتين بالمنطقة العربية جانب من اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

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التقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم الخميس، قداسة البابا فرنسيس، في إطار مؤتمر أساقفة اللاتين، بالمنطقة العربية، الذى أقيم فى الفترة من السادس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بالفاتيكان.

وشارك في المؤتمر البطريرك الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، حيث كان من ضمن أعمال المؤتمر لقاء غبطة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، عميد دائرة الكنائس الشرقية.

وكانت اللحظة الأساسية فى الأيام الثلاثة هى اللقاء الخاص مع قداسة البابا فرنسيس، الذى حيا جميع الحاضرين، وشاركهم اهتمامه، بما يحدث فى المنطقة، وذكرياته عن زياراته.

 







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