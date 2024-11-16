الداخلية تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية للحج على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م.

▪ بمناسبة إقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.. وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 20/10/2024م حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024م.. فقد تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م ، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.. على النحو التالى:

الأربعاء الموافق 20/11/2024

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

الخميس الموافق 21/11/2024

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).

السبت الموافق 23/11/2024

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

الأحد الموافق 24/11/2024

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).

الإثنين الموافق 25/11/2024

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

الثلاثاء الموافق 26/11/2024

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).



