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الداخلية تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية للحج على مستوى الجمهورية

السبت، 16 نوفمبر 2024 01:57 م
الداخلية تعلن مواعيد إجراء القرعة العلنية للحج على مستوى الجمهورية وزارة الداخلية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية، البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م.

▪ بمناسبة إقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.. وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 20/10/2024م حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024م.. فقد تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م ، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.. على النحو التالى:

الأربعاء الموافق 20/11/2024
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).
الخميس الموافق 21/11/2024
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).
السبت الموافق 23/11/2024
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).
الأحد الموافق 24/11/2024
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف). 
الإثنين الموافق 25/11/2024
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).
الثلاثاء الموافق 26/11/2024
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية). 








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