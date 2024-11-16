اتحاد العمال: عودة "النصر للسيارات" انتصار للاقتصاد والصناعة الوطنية

كتبت آية دعبس

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، عن سعادته بعودة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد وإنتاج أول أتوبيس محلي الصنع بعد توقف دام 15 عاما.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له اليوم، إن الفضل في عودة شركة النصر للسيارات يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجيته في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية، مؤكدا أن احتفالية النصر للسيارات هي احتفالية لكل عمال مصر.

وأشار عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عودة النصر للسيارات انتصار للصناعة الوطنية التي طالما أكد التنظيم النقابي المصري علي انها الملاذ الآمن للاقتصاد الوطني.

وقال الجمل إن التنظيم النقابي ظل سنوات عديدة يطالب بعودة النصر للسيارات من جديد لإيمانه بمقوماتها علي النجاح والاستمرار، خاصة وأنها شركة لا تعتمد على التجميع فقط ولكنها أسست لتنفيذ وتصنيع منتجات وأنشطة للعديد من الشركات، مضيفا أن العودة كنز كبير للصناعة المصرية وسيساعد في تصنيع العديد من المنتجات لأن الشركة بها أكثر من مصنع.

وقال الجمل إن النصر للسيارات كانت تقوم بتصميم و تصنيع قطع الغيار، واعتمدت عليها شركات متعددة مثل ايديال "وايسترن كومباني " الشرقية للدخان ، وميراكو ، فكانت بمثابة مجمع صناعي.

وأكد الجمل أن نجاح النصر للسيارات مؤشر إيجابي لقوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي ، مضيفا أن الشـركة تمتلك 9 مصانع، وتستهدف استثمار هذه المصانع في الفترة القادمة، وهو ما يؤكد السعي للاستفادة من تاريخها العريق في صناعة السيارات بعد توقف دام 15 عامًا.

وقال الجمل أن قرار عودة النصر للسيارات عام 2016 بعد قرار توقفها وتصفيتها عام 2009 كان حين تولي الوزير اشرف الشرقاوي وزارة قطاع الأعمال العام ، وعلي الرغم من معارضة قراره من الكثيرين ، إلا أن التنظيم النقابي كان علي يقين بأنه القرار الصائب اجتماعيا واقتصاديا ، خاصة وأن الشركة كان بها مصانع قائمة وقابلة للتشغيل بمقدرتها عودة الحياة من جديد ، ومنها المصانع المغذية لصناعة السيارات ومصنع سيارات الركوب .

وثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الخطوات المدروسة التي اتخذتها الدولة والحكومة المصرية ، بالاستثمار وفتح الشراكة مع القطاع الخاص من أجل عودة النصر للسيارات ، والتي أدت إلي الاحتفال بتدشين أول أتوبيس محلي الصنع من إنتاج الشركة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وارسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بالتهنئة الي عمال مصر وخاصة العاملين بالنصر للسيارات ، موجها ببذل المزيد من الجهد من أجل ريادة الصناعة المصرية ، قائلا: الشركة تسير بخطى ثابتة لاستئناف تصنيع سيارات الملاكي بمعدل 10 سيارات يوميًا فور الانتهاء من تطوير المصنع، ولكننا علي يقين بأن عمالنا قادرين علي التحدي وتصنيع المزيد أن طلب منهم ذلك.