وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألمانى

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، النائب الألمانى "مايكل روت" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج.

وأكد الوزير عبد العاطى على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع ألمانيا قى مختلف المجالات، وتحديداً دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر لاسيما من الشركات الألمانية الكبرى.

كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة فى قطاع غزة، حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتباره المفتاح الرئيسى للتهدئة في المنطقة.

كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الاسرائيلى للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية. وقد أعرب المسئول الألماني عن تقديرهم لجهود الوساطة المصرية.