الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعى تبحث اليوم رفع الإعانات لـ30 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، اليوم، الجمعة، 15 نوفمبر 2024، الجمعية العمومية العادية، ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية:

- مناقشة تقرير الأمين العام.

- تقرير أمين الصندوق.

- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

- تقرير لجنة المعاشات.

- رفع الإعانات لـ 30 ألف جنيه.



وكانت قد أشادت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وأكدت دعمها الكامل المطلق على القرار الوطني القومي الاستثمارى بالفكر الجديد لمواكبة الجمهورية الجديدة الصادر من مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، الخاصة بإضافة المادة رقم 19 مكرر والتي تنص على أنه لهذه النوعية من الجامعات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، فيما يُسمى بـ"السنة التأسيسية".

وأوضحت النقابة، أن هذا القرار، والذى يقضى بإضافة خمس مقررات دراسية لكل شعبة يمكن دراستها قد أثلج صدور أولياء أمور الطلاب، وله فوائد عديدة وقيمة وجمة ومنها :-رفع العبء الاقتصادي عن كاهلهم، وإتاحة الفرصة كاملة لخريجي الثانوية العامة لدراسة المقررات الدراسية للسنة التأسيسية التأهيلية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية من خلال فصل دراسي واحد أو في عام كامل.