إعلان هام حول مواعيد المقابلات الأولية للمتقدمين لمرافقة بعثة الحج

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن مواعيد المقابلات الأولية للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لهذا العام 1446 هـ / 2025 م، وتشمل الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين لدى مجالس الإفتاء والإقراء، وأعضاء الأسابيع والقوافل الدعوية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه ستُجرى المقابلات أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الموافق 17، 18، و19 نوفمبر 2024، في المديريات الإقليمية المعنية، مع إرسال النتائج إلى الإدارة العامة للإرشاد الديني في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

وأضافت الوزارة أن الموضوعات التي سيتناولها الاختبار:

1. القرآن الكريم حفظًا وأداءً.

2. فقه الحج.

3. اللغة العربية، وفقًا لكتاب "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين".

4. كتاب "قواعد الفقه الكلية".

ويُشترط لحضور المقابلة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدوّن بها الوظيفة، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من المؤهل الأعلى إن وجد، مع الاطلاع على الأصول.

وعلى المديريات التأكد من توافر شروط التقديم على المتقدمين واستبعاد من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وبالنسبة للمتقدمين من الديوان العام، ستُجرى مقابلاتهم في مديرية أوقاف القاهرة.



