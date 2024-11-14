اليوم السابع
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وزير التعليم يوجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:13 م
وزير التعليم يوجه بتجديد تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، كتاب دوري، بتجديد تكليف المعلمين الشاغلين لوظيفة مدير مدرسة، والحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام، واعتبارا من 15 نوفمبر 2024، مطالبا مديرى المديريات التعليمية كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد، فى موعد غايته 25 نوفمبر.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ذلك بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى الكتاب الدوري رقم (۳۸) الصادر، بشأن تكليف عدد 350 من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمــال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام وعلى ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى للوزير.
 







وزارة التربية والتعليم

تجديد تكليف المعلمين

تكليف المعلمين شاغلى وظائف مديرى مدارس



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