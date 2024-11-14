اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون لتحديد سقف سنوى لدين الحكومة العامة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 03:57 م
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون لتحديد سقف سنوى لدين الحكومة العامة مجلس الوزراء خلال اجتماعه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.







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