اليوم السابع
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الحكومة توافق على آلية لعمل "الإفراج الجمركى" وفروع البنوك بالموانئ طوال الأسبوع

الخميس، 14 نوفمبر 2024 03:56 م
الحكومة توافق على آلية لعمل "الإفراج الجمركى" وفروع البنوك بالموانئ طوال الأسبوع مجلس الوزراء خلال اجتماعه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.







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